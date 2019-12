Donald Trump coupé de "Maman, j'ai encore raté l'avion" au Canada, son fils crie au scandale

Donald Trump était fier de son apparition dans "Maman, j'ai encore raté l'avion" et l'a une nouvelle fois fait savoir sur ses réseaux sociaux le mardi 24 décembre. Cependant, lors de la rediffusion au Canada de ce film culte de Noël, le président des Etats-Unis a été coupé au montage. Cela a fait réagir Donald Trump qui s'est amusé de la situation sur son compte Twitter. Il a notamment twitté : "Le film ne sera plus jamais le même! (je plaisante)" tout en ajoutant "J’imagine que Justin T n’apprécie pas vraiment que je l’aie fait payer plus pour l’Otan ou le commerce!". Pour lui, cette coupure au montage, réalisée par la chaîne publique anglophone CBC, serait en réalité une mesure suggérée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Mais alors, pour quelle raison cette scène, de quelques secondes, a-t-elle réellement été coupée au montage ? CBC a donné sa version des faits pendant que le fils de Donald Trump, qui a été frappé par l’impeachment, a crié au scandale !

Un porte-parole de la chaîne CBS, Chuck Thompson, a levé le voile sur ce mystère en twittant ce 26 décembre : "Comme de nombreuses personnes le demandent. "Maman, j'ai encore raté l'avion" a été modifié pour des questions de temps. C’est souvent le cas pour des films de cinéma adaptés pour la télévision. La scène avec Donald Trump est l’une de celles qui ont été coupées parce qu’elles n’étaient pas indispensables à l’intrigue. Ces modifications ont été faites en 2014, lorsque nous avons acheté les droits du film, avant que Donald Trump soit élu président.". Un ancien tweet d'un internaute, datant du 20 décembre 2015, retrouvé par le HuffPost américain, a semble-t-il confirmé les propos du porte-parole de la chaîne : "CBC a coupé l’apparition de Donald Trump dans ‘Maman, j’ai encore raté l’avion.". Le fils du président des Etats-Unis, Donald Trump Jr, a réagi face à cette décision prise par CBS, jugeant celle-ci d'arrière-pensée politique. Il a partagé le message suivant sur son compte Twitter : "C'est pathétique. La CBS canadienne sous le feu des projecteurs lorsque le cameo de Donald Trump dans 'Maman, j'ai encore raté l'avion', disparaît du film.". Donald Trump, qui a attaqué Greta Thunberg, va-t-il de nouveau réagir après la réaction de son fils ?

As many are asking...

CBC’s airing of Home Alone 2 was edited for time. This happens regularly with films adapted for television. The scene with Donald Trump was one of several that were cut from the movie as none of them were integral to the plot. These edits were done in 2014.