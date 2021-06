Donald Trump : Facebook le suspend pendant deux ans

Donald Trump n'est plus le bienvenue. En janvier dernier, il se faisait suspendre ses comptes Facebook et Twitter. "Après une étude précise des récents tweets du compte @realDonaldTrump et de leur contexte - notamment dans la façon dont ils sont compris et interprétés et en dehors de Twitter - nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence", expliquait Twitter. Même argument du côté de Facebook qui a pris cette décision après que Donald Trump a encouragé ses partisans lors de l'attaque du Capitole de Washington. Sans surprise, Donald Trump n'avait pas bien pris la nouvelle alors que ce n'était pas la première fois qu'il enfreignait les règles d'utilisation du réseau social.

Pour Donald Trump, sa suspension est une "insulte"

En effet, le prédécesseur de Joe Biden avait également utilisé son compte Facebook pour affirmer, sans preuve, que des fraudes massives avaient eu lieu lors des dernières élections présidentielles américaines. Dans la foulée de sa suspension, il a dénoncé une "insulte" faite aux "75 millions" d'Américains qui ont voté pour lui en 2020. Le mari de Melania Trump avait également estimé que Facebook "ne devrait pas être autorisé à s'en tirer avec cette censure et ce muselage". Ce vendredi 4 juin 2021, Facebook a annoncé que le compte de Donald Trump sera suspendu pendant deux ans. "Nous savons que cette décision sera critiquée par de nombreuses personnes des deux côtés de l’échiquier politique, mais notre travail est de prendre une décision qui soit la plus équilibrée, juste et transparente possible", écrit Nick Clegg, responsable des affaires publiques de Facebook, dans le communiqué publié ce vendredi.

Par Matilde A.