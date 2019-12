Donald Trump frappé par l’impeachment : Que risque-t-il vraiment ?

Donald Trump, qui avait réagi sur Twitter après avoir été menacé par une procédure d’impeachment, est au cœur de nombreuses accusations. Une enquête a été lancée par les démocrates le 24 septembre dernier sur "l'affaire ukrainienne", estimant que Donald Trump a fait pression pour que l'Ukraine fasse des recherches sur ses adversaires politiques, en particulier Joe Biden, son rival potentiel en 2020... Trois mois plus tard, la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté (avec 230 voix pour, 197 contre et une abstention) la mise en accusation de Donald Trump, ce mercredi 18 décembre pour "abus de pouvoir" et "entrave au Congrès". Après Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) et Richard Nixon qui avait démissionné en 1974, c'est au tour de Donald Trump de rentrer dans l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons. Le locataire de la Maison Blanche sera donc jugé par le Sénat mais que risque-t-il réellement ?

Donald Trump, qui s'est fait huer par les spectateurs lors d'un match de baseball, risque-t-il de se faire destituer ? Il y a peu de chances car pour qu'elle soit effective, cette destitution doit être votée par les deux tiers du Sénat. Hors, les républicains possèdent une majorité confortable avec 53 sièges (contre 47 pour les démocrates.). Il faudrait donc que 67 élus sur 100 votent en faveur de la destitution du président des Etats-Unis. Il est peu probable que 20 sénateurs du parti républicain aillent dans le sens des démocrates. Si ce procès devrait avoir lieu début 2020, Donald Trump n'a pas l'intention de se faire discret. Lors d'un meeting dans le Michigan, le président des Etats-Unis a accusé les démocrates de vouloir "annuler le vote de 63 millions d'Américains". Selon ses dires, ils devraient "en payer le prix" lors de l'élection du 4 novembre 2020. Affaire à suivre...

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!