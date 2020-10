Donald Trump hospitalisé : confusion et contradictions autour de son état de santé

Donald et Melania Trump positifs au coronavirus. La nouvelle a fait le tour du monde une fois annoncée par le président américain lui-même via son compte Twitter dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre, il précise alors qu’ils se placent en quarantaine. Critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire dans le pays, Donald Trump a été hospitalisé quelques heures après l’annonce du diagnostic à l’hôpital Walter Reed dans la banlieue de Washington. Une décision prise "dans un souci d’extrême prudence" selon sa porte-parole Kayleigh McEnany alors que le président est en pleine campagne pour les présidentielles. Samedi 3 octobre le médecin du président américain a donné des nouvelles rassurantes mais d’autres sources se montrent plus préoccupantes…

Des déclarations contradictoires

Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a notamment déclaré lors d’une conférence de presse donnée samedi 3 octobre que Donald Trump allait "très bien", qu’il n’avait pas "de difficulté à respirer" et que ses symptômes se réduisaient. Cependant, à la fin de cette conférence, Mark Meadows, le chef de cabinet du président américain, était moins rassurant face aux journalistes. "Les signes vitaux du président ces dernières 24 heures ont été très inquiétants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soin" a-t-il notamment déclaré selon l’agence AP. Puis il ajoute, "Nous n’avons toujours pas emprunté une voie claire vers le rétablissement".

Une source anonyme aurait confirmé à la chaîne ABC que Donald Trump aurait reçu "une supplémentation en oxygène" avant d’être hospitalisé. Samedi soir, Sean Conley reconnaissait dans un communiqué rester "prudemment optimiste" mais que le président "n'est pas encore sorti d'affaire". De son côté, Donald Trump a posté une nouvelle vidéo sur son compte Twitter dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre. Le président de 74 ans déclare : "Nous travaillons dur pour que je me remette complètement. Je pense que je serai bientôt de retour et j’ai hâte de finir la campagne comme je l’avais commencée". Donald Trump reconnaît que les "prochains jours" constitueront "un vrai test".

Par Valentine V.