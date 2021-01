Donald Trump quitte la Maison-Blanche : le coût affolant de son déménagement

Le 7 novembre dernier, Joe Biden a été élu président des Etats-Unis. Un coup dur pour Donald Trump, persuadé d’avoir remporté l’élection et d’avoir été victime d’une "fraude massive". Donald Trump a alors fait des pieds et des mains pour conserver sa place au sein de la Maison-Blanche. Les pro-Trump ont même envahi le Capitole le 6 janvier dernier. Un jour qui n’était pas choisi au hasard puisque les sénateurs s’étaient réunis pour valider la nomination de Joe Biden. D’ailleurs, le nouveau président sera investi ce mercredi 20 janvier après que Donald Trump ait quitté la Maison-Blanche. L’ex-président ne compte d’ailleurs pas assister à la prestation de serment de Joe Biden. Très tôt dans la matinée, Donald Trump montera à bord d’Air Force One pour la dernière fois en direction de la Floride. Le mari de Melania Trump atterrira en Floride une heure avant l’investiture de Joe Biden. Mais le déménagement de Donald Trump a un coût.

La note est salée

Crise de la Covid-19 oblige, la Maison-Blanche va être nettoyée et désinfectée de fond en comble. Ce mercredi 20 janvier 2021, "un ballet de déménageurs va s'activer à la Maison Blanche" où "un nettoyage de fond en comble est prévu, plus encore que lors des précédentes passations de pouvoirs". "A son arrivée, le couple Biden trouvera des appartements prêts à être habités : tous leurs objets seront déjà rangés, les matelas auront été changés, les tapis nettoyés et le frigo sera rempli de leurs produits préférés", détaillent nos confrères du Parisien. Le tout pour la modique somme d’un demi million de dollars.

