Donald Trump : sa danse gênante sur YMCA en plein meeting (vidéo)

Des images improbables et pourtant, elles ont bien été filmées ce mardi 13 octobre. Donald Trump, qui a été contaminé par le coronavirus début octobre, veut prouver à tous ses électeurs qu'il est en pleine forme et qu'il est "immunisé contre le virus". A sa sortie de l'hôpital, le 5 octobre dernier, il avait expliqué : "Je me sens vraiment bien. Nous avons développé, sous l'administration Trump, des médicaments et des savoirs incroyables. Ne le laissez pas dominer votre vie", tout en assurant qu'il se sentait "mieux qu'il y a vingt ans." Depuis, Donald Trump continue de faire le show et enchaine les apparitions publiques pour tenter d'obtenir le plus de votes de la part des grands électeurs. Ce mardi 13 octobre, le locataire de la Maison-Blanche s'est rendu en Floride pour son premier meeting depuis sa guérison et il a enflammé la Toile.

Au rythme des Village People

Pour savourer sa victoire contre le coronavirus, Donald Trump s'est laissé aller à quelques pas de danse. A la fin de son meeting de campagne, le président américain a dansé sur le son des Village People "YMCA", juste avant de regagner son avion, le Air Force One. C'est son responsable des réseaux sociaux, Ryann McEnany qui a capté ces images et les a partagées sur son compte Twitter. Rapidement, cette vidéo a fait le buzz dans le monde entier et la danse du président est devenue virale. Ce post a déjà reçu plus de deux cents mille "like" en à peine quelques heures. Une chose est sûre, c'est que Donald Trump, qui a été testé négatif plusieurs jours consécutifs, semble bel et bien avoir retrouvé la forme. Il est prêt à continuer sa course à la présidentielle.

Par Solène Sab