Donald Trump : sa soeur dénonce sa "cruauté" dans un enregistrement secret

Même au sein de sa propre famille, Donald Trump n'est pas apprécié par tout le monde. Dans des enregistrements secrets que le Washington Post a dévoilé ce samedi 22 août, la soeur du président des Etats-Unis, Maryanne Trump Barry, a décrit son frère de manière peu flatteuse. Donald Trump est un homme "cruel", "menteur" et dépourvu de principes, assure sa soeur, rapporte l'AFP. "C'est la fausseté de tout cela. La fausseté et cette cruauté. Donald est cruel", dénonce-t-elle en pointant du doigt les habitudes du président sur Twitter. "Ses fichus tweets et ses mensonges, oh mon Dieu", s'est-elle alarmée dans cet enregistrement réalisé par Mary Trump, la nièce de Donald Trump. Cette dernière avait également fustigé le milliardaire en dénonçant la famille toxique dont il est issu dans son ouvrage paru récemment.

Accusé de triche pour entrer à l’université

"Tout ce qu'il veut, c'est plaire à sa base" électorale, assure Maryanne Trump Barry qui accuse la politique migratoire instaurée par son frère, qui a conduit à la séparation d'enfants et de leurs parents à la frontière et à leur envoi en centres de détention. "Il n'a aucun principe. Aucun", a-t-elle déploré sur son attitude. Tout comme Mary Trump qui avait accusé dans son livre, Donald Trump de triche lors des concours universitaires, Maryanne Trump Barry a lancé : "Il est entré à l'université de Pennsylvanie parce qu'il a fait passer les examens à quelqu'un d'autre", assure-t-elle en indiquant se souvenir du nom de l'intéressé. Donald Trump n'a pas manqué de réagir dans une déclaration rendue publique par la Maison Blanche : "Chaque jour, c'est autre chose, peu importe. Mon frère me manque, et je continuerai de travailler dur pour le peuple américain". Alors que le frère Robert du président, décédé le 15 août dernier, avait tenté d’empêcher la sortie du livre, la Maison Blanche l'avait qualifié de "mensonger".

Par Marie Merlet