Donald Trump : son ex-femme Ivana le tacle après sa défaite

Donald Trump est sorti perdant des élections présidentielles américaines face à Joe Biden, élu 46ème président des États-Unis. Cette défaite est difficile à digérer pour le président sortant. Alors que les résultats de l’élection ont été rendus officiels samedi 7 novembre 2020, Donald Trump ne reconnaît pas sa défaite. Il accuse même le clan adverse d’avoir triché. "Nous pensons que ces gens sont des voleurs, a posté Donald Trump ce dimanche 8 novembre sur Twitter. Les grandes villes sont corrompues. Il s’agit d’une élection volée". Donald Trump pourrait-il obtenir gain de cause ? En tout cas, le procureur général des États-Unis a autorisé l’ouverture d’enquêtes à la suite des accusations de Donald Trump.

"C’est un mauvais perdant"

Interrogée par le magazine "People", Ivana Trump a réagi à la défaite de son ex-mari. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien mannequin n’y va pas de main morte avec celui qu’elle a épousé en 1977. "Je veux juste que tout cela se finisse d’une façon ou d’une autre", déclare Ivana Trump, excédée. Mariée pendant 15 ans à Donald Trump, Ivana Trump le connaît bien. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Donald Trump Jr, Ivanka et Eric. L’ex-mannequin a poursuivi son interview en dénonçant le côté "mauvais perdant" de Donald Trump. "C’est un mauvais perdant. Il n’aime pas perdre, alors il va se battre et se battre et se battre (…) Il doit aller déclarer qu’il a perdu. Mais il déteste être un perdant, je suis sûre de ça. Mais s’il perd, il perd. Il a beaucoup d’argent, de propriétés où aller vivre et profiter de sa vie", estime Ivana Trump qui imagine déjà comment Donald Trump va occuper son quotidien après son départ de la Maison-Blanche. "Il va aller à Palm Beach et jouer au golf et vivre une vie normale, je pense. C’est la meilleure décision qu’il pourrait prendre", assure son ex-femme qui a divorcé de Donald Trump en 1992. Quant à ses trois enfants qui ont joué un rôle crucial dans la campagne de Donald Trump, Ivana Trump se réjouit de pouvoir les retrouver. "Je pense qu’ils ont apprécié être auprès de Donald, préparer les élections, voir ce qu’il allait se passer, mais maintenant, Dieu merci, c’est terminé", affirme-t-elle.

Par Matilde A.