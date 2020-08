Donald Trump : son frère cadet Robert est mort

Robert Trump est décédé samedi 15 août à New York comme l’annonce son frère, Donald Trump, dans un communiqué publié par la Maison Blanche. "C’est avec le cœur lourd que j’annonce que mon merveilleux frère Robert est mort paisiblement cette nuit" déclare le président des Etats-Unis. Puis il ajoute, "Il n’était pas seulement mon frère, il était mon meilleur ami. (…) Son souvenir vivra toujours dans mon cœur. Robert, je t’aime. Repose en paix". Le frère de Donald Trump avait été admis vendredi 14 août dans un hôpital new-yorkais. Si les médias américains évoquaient une grave maladie, aucune précision n’a été apportée quant à la nature de celle-ci. Le président des Etats-Unis s'était rendu à son chevet la veille de son décès.

Après sa visite de 45 minutes, le président américain avait déclaré que son frère vivait "un moment difficile". Né en 1948, Robert Trump s’est toujours montré proche de son frère. Cadet de la famille, il a tenté en vain de faire interdire la publication du livre de sa nièce Mary Trump – fille du frère aîné Fred, qui décrit Donald Trump comme le produit d’une famille "toxique". Il estimait que ce livre était "une honte" et avait obtenu le blocage de la publication avant qu’un juge ne le lève en juillet dernier. Robert Trump a occupé de hautes responsabilités dans l’empire immobilier familial. Donald Trump déclarait qu’avec son frère ils avaient "une relation formidable depuis le premier jour". Ivanka, la fille du président des Etats-Unis qui est actuellement en pleine campagne électorale a posté un message sur son compte Twitter dans lequel elle rend hommage à son oncle disparu : "Oncle Robert, nous t’aimons. Tu es dans nos cœurs et dans nos prières, toujours".

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always.