Donald Trump : Twitter le bannit définitivement

Coup dur pour Donald Trump. Le président américain sortant a été définitivement banni du réseau social Twitter. "Après une étude précise des récents tweets du compte @realDonaldTrump et de leur contexte - notamment dans la façon dont ils sont compris et interprétés sur et en dehors de Twitter - nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence", explique Twitter, faisant référence à l’invasion du Capitole, qui a fait cinq morts. Le réseau social Twitter a expliqué sa décision de bannir le mari de Melania Trump. Selon eux, Donald Trump n’a pas respecté les règles d’utilisation de la plate-forme.

"Museler la liberté d'expression"

En découvrant que son compte Twitter avait été supprimé, Donald Trump s’est emparé du compte officiel de président des États-Unis (@Potus) pour s’exprimer. Il accuse Twitter de "museler la liberté d'expression". Son tweet a été immédiatement supprimé par Twitter. "Nous avons toujours clairement expliqué que ces comptes n’étaient pas au-dessus de nos règles et ne pouvaient pas utiliser Twitter pour inciter à la violence. Nous continuerons à être transparents concernant nos règles et leur mise en application" précise le réseau social par le biais du compte Twitter Safety. Donald Trump a été banni de Twitter mais ce n’est pas tout. Mark Zuckerberg a annoncé que le président américain ne pourrait plus rien publier sur Facebook jusqu'à nouvel ordre. Dans un autre tweet, supprimé lui aussi, Donald Trump a évoqué la possible création d'une plateforme afin de pouvoir continuer à s'exprimer à son public.

Par Matilde A.