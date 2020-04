Edouard Philippe brouillé avec Agnès Buzyn : Pourquoi il lui en veut terriblement

Depuis le début de la pandémie de coronavirus en France et la crise sanitaire qui en découle, le Premier ministre Edouard Philippe est sur tous les fronts. Si la gestion de cette crise est critiquée, c’est lui qui doit faire face. En politique, les attaques sont fréquentes entre plusieurs partis mais peuvent également venir du même camp. C’est le cas entre Agnès Buzyn et Edouard Philippe. Lorsque l’affaire Benjamin Griveaux éclate, Agnès Buzyn est alors ministre de la Santé. C’est elle qui le remplace dans la course à la mairie de Paris. L’ancienne ministre termine troisième de ces élections maintenues malgré l’épidémie de coronavirus. Une gestion décriée par Agnès Buzyn, furieuse, qui dénonce "une mascarade" dans son propre parti.

Un Premier ministre devenu "sombre"

Des propos forts repris par l’opposition qui fait alors pression sur le gouvernement d’Edouard Philippe. En pleine tempête, un ministre s’est confié au Parisien ce jeudi 2 avril et révèle que les déclarations de l’ancienne ministre "lui ont fait très mal, je dirais même davantage que les menaces judiciaires". Toujours au quotidien, des proches décrivent un Premier ministre devenu "sombre" et "très noir". Un autre ministre fait part de la pression subie par Edouard Philippe qui pourrait servir de fusible, "J’en connais qui auraient craqué pour moins que ça et rendu leur tablier. C’est une lame de fond qu’il prend depuis trois semaines. (…) Je n’ai pas le souvenir qu’un Premier ministre ait eu autant de merdes à gérer". Edouard Philippe s’exprimera ce jeudi 2 avril sur TF1 à 20h40, après le JT de Gilles Bouleau. Il répondra aux questions du journaliste liées à la pandémie de covid-19.

Par Non Stop People TV