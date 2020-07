Edouard Philippe : ce drôle de message qu'il a fait passer à son pot de départ

C'est une décision que de nombreux Français attendaient plus ou moins. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs courent concernant un possible remaniement de la part d'Emmanuel Macron qui exclurait Edouard Philippe. Après trois ans en tant que Premier ministre, il a présenté sa démission ce vendredi 3 juillet. Emmanuel Macron a accepté, et la passation de pouvoir a eu lieu dans l'après-midi. Et évidemment, Edouard Philippe n'est pas parti comme un voleur, après trois années pour le moins dense, notamment dûs à la crise sanitaire du coronavirus, il a tenu à dire au revoir à toute son équipe lors d'un pot de départ improvisé.

un collectionneur averti

Mais durant ce dernier, un détail n'a pas manqué aux internautes. Le Premier ministre portait des boutons de manchette qui avaient la forme de tongs. Il faut dire que le maire du Havre est un fervent collectionneur de boutons de manchette. En 2018, il s'était confié à ce sujet dans les colonnes du Parisien : "J'en ai une centaine et j'en porte tous les jours (...) Ca représente juste une humeur, ou symbolise un lieu dans lequel je vais me rendre dans la journée". Une journaliste politique de chez RTL, Pauline de Saint-Rémy a également souligné la passion de l'homme politique : "L'ancien maire du Havre qu'il est en possède également en forme d'ancre marine, d'autres en forme de baskets pour la jouer "marcheur", mais aussi des Star Wars siglées 'May the force be with you'".

Ce petit détail n'a évidemment pas manqué aux internautes qui ont commenté en masse ce symbole pour le moins prémonitoire d'un été un peu plus tranquille que prévu.

Par J.F.