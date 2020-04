Édouard Philippe : Ce jour où il a failli se battre avec Nicolas Sarkozy

2002, Édouard Philippe est une figure montante de la droite. Énarque, nommé au Conseil d’État, l’homme politique participe à la fondation de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), appelé par Alain Juppé, son mentor en politique. Cette même année, il a failli se battre avec un ténor de la droite : Nicolas Sarkozy. Invité de l’émission "On n’est pas couché" en 2014, l’actuel chef du gouvernement d’Emmanuel Macron révélait alors : "Oui, il y a eu des explications franches… Mais c’était il y a très longtemps". Avant de continuer : "Ça s’est passé en 2002. J’avais dû faire quelque chose qui ne plaisait pas complètement à Nicolas Sarkozy et on s’en est expliqué. Et il est euh (Édouard Philippe a alors mimé deux poings ndlr) virulent, vif… Et euh, en fait moi aussi !"

Une dispute qui date de près de 20 ans

D’après BFMTV, l’objet de cette violente dispute était l’arrivée triomphante avortée de Nicolas Sarkozy au congrès fondateur de l’UMP. Une entrée empêchée par Édouard Philippe. Fidèle parmi les fidèles d’Alain Juppé, celui-ci a toujours été un anti-sarkozyste notoire. Dans un entretien à L’Opinion en 2015, l’actuel Premier ministre tempérait ses relations avec l’ancien président de la République. "Je n’ai jamais été sarkozyste. Mais globalement, je dis beaucoup moins de mal de lui que ceux qui le soutiennent ou qui l’ont soutenu". De son côté, dans son dernier ouvrage "Passions" paru en 2019, Nicolas Sarkozy reconnait au chef du gouvernement des qualités qu’il ne lui soupçonnait pas. "Il démontre ainsi une force et un calme que je ne lui supposais pas. (…) Il est un Premier ministre loyal et compétent. Il a même fait de son supposé manque de charisme un atout", écrit l’époux de Carla Bruni.

Par Ambre L