Edouard Philippe fait des révélations sur sa barbe blanchie

C'est un mystère qui intrigue beaucoup de citoyens depuis plusieurs mois. Au moment d'intégrer le gouvernement en tant que Premier ministre le 15 mai 2017, l'ancien maire du Havre arborait une belle barbe brune, qui est rapidement devenue sa marque de fabrique. Mais au fur et à mesure du temps, et des nombreuses crises dont il a dû faire face, cette dernière s'est mise à blanchir. Les citoyens se sont alors posés de nombreuses questions et Edouard Philippe en couple avec Edith Chabre, est sans cesse caricaturé avec cette fameuse barbe.

En campagne au Havre pour les élections municipales qui auront lieu le 28 juin prochain, le Premier ministre a accepté de répondre aux questions de Paris Match dans son édition du 17 juin et s'est confié pour la première fois sur sa barbe, devenue presque aussi célèbre que lui.

"c'est une maladie"

"C'est une maladie, un vitiligo, sans gravité, ni douloureuse, ni contagieuse". Cette dépigmentation de la peau est vivement activée par le stress comme le soutenait le Dr. Halioua quelques jours avant la parution de Paris Match : "Lors de stress, on peut imaginer que la libération de neuromédiateurs favorise une fragilisation des mélanocites". Et Edouard Philippe est obligé de vivre avec, car cette dépigmentation ne permet pas de teinture, même s'il voudrait cacher sa barbe blanche désormais emblématique, cela serait impossible. Et inutile de préciser que le Premier ministre est actuellement sous tension entre sa campagne au Havre, qui n'est pas gagnée et sa place au sein du gouvernement, qui selon certaines rumeurs tenaces, est vivement compromise.

Par J.F.