Edouard Philippe loin de Matignon : l'ancien Premier ministre ne regrette pas son choix

Depuis son départ du gouvernement le 3 juillet dernier, Édouard Philippe retrouve sa vie d'avant pour son plus grand bonheur. Libéré du rôle de Premier ministre désormais occupé par Jean Castex, l'ancien locataire de Matignon peut profiter de ses proches et de journées plus reposantes. Dans les colonnes du Figaro ce mardi 11 août, il est écrit que "l’ex-chef du gouvernement, 49 ans, savoure l’un de ses premiers mercredis passés depuis trois ans sans Conseil des ministres". Réélu maire du Havre, Édouard Philippe ne semble pas regretter son départ du gouvernement : "Il est en pleine forme. Il voit sa famille et ses copains. Il ne connaît pas de spleen", ont glissé ses proches.

Édouard Philippe toujours populaire

Début août, l'ancien Premier ministre s'est accordé une pause en partant en vacances en Italie où il a été aperçu. Un bon moyen pour changer d’atmosphère. "Tous ceux qui ont connu Matignon racontent cela : quand ça s’arrête, le corps évacue des centaines de jours de fatigue accumulée", a souligné l'un de ses proches. Mais pendant ses trois ans au gouvernement, Édouard Philippe a tissé des liens avec Emmanuel Macron qui sont toujours présents. Le maire qui connaît un élan de popularité et est devenu la personnalité politique préférée des Français selon un sondage Ipsos, s'est vu proposer par le président de la République de "réorganiser la majorité". "Il n’a ni accepté, ni refusé. Mais si le président de la République lui en parle à nouveau, il sera à l’écoute", est-il indiqué.

Par Marie Merlet