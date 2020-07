Edouard Philippe : officiellement maire du Havre, il tient un discours émouvant

Il y a des semaines plus remplies que d'autres. Et ce n'est pas Edouard Philippe qui dira le contraire. Après sa démission de son poste de Premier ministre ce vendredi 3 juillet, il est vite revenu au Havre afin de (re)devenir officiellement maire de sa ville de coeur. Ce dimanche 5 juillet, avait lieu sa réélection. Une réélection haut la main puisqu'il a été élu à 47 voix contre 59. Lors de son arrivée au conseil municipal, il a été ovationné par les membres du conseil et le public présent dans la salle. Il a tout d'abord tenu à observer une minute de silence à la mémoire de deux hommes politiques de la région décédé quelques mois plus tôt.

Edouard Philippe a ensuite remercié Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre depuis quelques mois après la démission de Luc Lemonnier. "Je voudrais lui dire à la fois ma reconnaissance, ma confiance, mon amitié et le fait qu’il a beaucoup compté".

"il doit boire une bière et être fier de nous"

Il confie ensuite : "C’est la même émotion pour moi qu’en 2001, parce que je peux dire, comme beaucoup de mes autres collègues maires, que le fait de se voir confier cette responsabilité, c’est avoir la chance d’exercer le plus beau des mandats que la République puisse offrir, le plus beau". L'ancien Premier ministre poursuit : "Le faire dans la ville qu’on aime, on tisse un lien avec des choses, avec des gens, avec des projets, et tout ça crée une densité humaine que ceux qui s’engagent connaissent, et que ceux qui regardent parfois n’imaginent pas".

Edouard Philippe qui a fait passer un étonnant message lors de son pot de départ, a également conclu son discours non sans émotion en rendant hommage à l'un de ses anciens collaborateurs, Michel Sironneau, son ancien directeur de cabinet, décédé en mars 2019 des suites d'une crise cardiaque. "Je voudrais remercier une personne qui m'a accompagnée pendant toute la campagne. Elle n'est pas présente aujourd'hui, mais je pense sincèrement à lui : c'est Michel Sironneau. Il était mon conseiller, il était mon ami. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions de directeur de cabinet du maire du Havre. Pas un jour pendant cette campagne…", dit-il la gorge nouée par l'émotion. N'arrivant pas à terminer sa phrase, il reprend : "Bref ! Là où il est, il doit boire une bière et être sacrément fier de nous."

Par J.F.