Edouard Philippe : pourquoi sa femme Edith Chabre ne se montre jamais

Les membres du gouvernement multiplient les prises de parole avec la pandémie de coronavirus. Ce jeudi 2 avril à 20h40 sur TF1, le Premier ministre Edouard Philippe va participer à une soirée spéciale intitulée "Le Premier ministre face à la crise". Lors de cette émission, Edouard Philippe va répondre aux multiples questions liées à la crise sanitaire. Au coeur de la situation, le Premier ministre qui avait déjà été fortement mobilisé avec la réforme des retraites, n'est jamais apparu auprès de son épouse Édith Chabre lors de ses apparitions publiques.

"On ne mélange pas notre vie privée et notre vie publique"

Le politique qui a pris ses fonctions au gouvernement le 15 mai 2017, est marié depuis 2002 avec Édith Chabre, mère de ses trois enfants Anatole, Léonard et Sarah. Distante du monde politique, elle était restée habiter à Paris avec leurs enfants lorsque Edouard Philippe a été élu maire du Havre de 2010 à 2017. Dans l'émission "Au tableau" sur C8, le Premier ministre avait expliqué les raisons de son absence face aux médias : "On a pris une décision quand j'ai commencé à faire de la politique. C'est qu'on ne mélange pas notre vie privée et notre vie publique. C'est notre choix, on l'assume. C'est pour ça que vous ne voyez pas de photos de moi avec elle ni de photos de nos enfants". Directrice exécutive de l'École de droit de Sciences Po Paris et directrice administrative et du développement de l'École Camondo (Arts Déco), Édith Chabre entretient sa distance avec la vie professionnelle de son époux.

Par Marie Merlet