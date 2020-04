Édouard Philippe : Qui est sa femme Édith Chabre ?

Édouard Philippe s’apprête à se présenter ce mardi face aux députés réunis à l’Assemblée nationale. Le Premier ministre va exposer les grandes règles du plan de déconfinement dans six domaines-clés : écoles, commerces, entreprises, tests et isolement des malades, masques et enfin rassemblements. Très exposé médiatiquement, et encore plus depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, Édouard Philippe reste toutefois extrêmement discret sur sa vie privée. De ses trois enfants et de son épouse, il ne parle que rarement. Invité de l’émission "Au tableau" sur C8 en 2017, l’ancien maire du Havre expliquait pourquoi sa femme n’apparaissait jamais à ses côtés. "On a pris une décision quand j’ai commencé à faire de la politique. C’est qu’on ne mélange pas notre vie privée et notre vie publique. C’est notre choix, on l’assume. C’est pour ça que vous ne voyez pas de photos de moi avec elle ni de photos de nos enfants", expliquait le père d’Anatole, Léonard et Sarah.

Une épouse discrète avec une belle carrière

Peu d’informations circulent ainsi sur Édith Charbre. Tout juste sait-on que cette ancienne avocate de 50 ans est plus âgée de quelques mois que son époux et qu’elle effectue une belle carrière. "Elle a une vie professionnelle bien remplie et n’entend pas en changer. On a fait très tôt le choix de dissocier nos activités", précisait Édouard Philippe dans les colonnes de Paris Match. Son profil Linkedin indique ainsi qu’elle a fait des études en droit privé à Lille puis a étudié le commerce à l’ESLCA avant d’intégrer Sciences-Po Paris. C’est là qu’elle a rencontré son futur mari. Après une courte expérience de responsable juridique, elle devient directrice exécutive de l’école de droit de Science-Po Paris. Puis en 2016, elle est nommée directrice administrative et du développement au sein de l’école Camondo, une école d’architecture intérieure et de design.

