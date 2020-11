Élections américaines : ces stars qui votent pour Donald Trump

Joe Biden ou Donald Trump ? D’ici quelques heures, les Américains seront fixés. Pour son dernier jour de campagne, Donald Trump n’aura pas une seconde à lui. Le président a prévu cinq meetings dans quatre États (Caroline du Nord, Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie). De son côté, Joe Biden souhaite se concentrer sur la Pennsylvanie. Vous l’aurez compris, la campagne présidentielle bat encore son plein outre-Atlantique. Si les célébrités jouent un rôle déterminant pour encourager les Américains à voter, certaines n’ont pas hésité à afficher leur soutien à Donald Trump. À commencer par 50 Cent qui a annoncé qu’il voterait pour Donald Trump car le plan fiscal proposé par Joe Biden engendrerait une hausse de ses impôts. "Je m'en fiche que Trump n'aime pas les noirs", a même écrit 50 Cent sur son compte Twitter. Isaiah Washington, acteur de la série à succès "Grey’s Anatomy", a annoncé l’an passé qu’il n’était plus rattaché au parti démocrate. Pour afficher son soutien à Donald Trump à quelques jours de l’élection, l’acteur est apparu aux côtés de Lara Trump, la belle-fille du président américain.

"Je vote pour Donald Trump parce qu’il n’est pas un politicien"

Nul doute que Donald Trump peut aussi compter sur le soutien de Conor McGregor. En janvier dernier, le champion de MMA a posté sur son compte Twitter : "Président phénoménal. Très probablement le plus grand président des États-Unis de tous les temps". Un avis partagé par Dennis Quaid, qui en avril dernier, a déclaré que Donald Trump "faisait du bon boulot". Le président américain a également convaincu Dean Cain, ancienne star de la série "Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman". Face à Lara Trump, l’acteur a assuré qu’il "faisait entièrement confiance au président". L’actrice Kirstie Alley a également affiché son soutien à Donald Trump. C’est sur son compte Twitter que le 17 octobre dernier, Kirstie Alley a déclaré : "Je vote pour Donald Trump parce qu’il n’est pas un politicien. J’ai voté pour lui il y a quatre ans pour cette raison et je voterai à nouveau pour lui pour cette raison. Il agit rapidement et il remettra l’économie sur pied rapidement". Kid Rock s’est engagé pour Donald Trump et sa réélection en participant à un événement de campagne dans le Michigan organisé par Donald Trump Jr. Le chanteur, qui a déjà rendu visite à Donald Trump a la Maison Blanche, est un fervent partisan du candidat républicain. Tout comme Stephen Baldwin, fidèle défenseur de Donald Trump depuis longtemps. Il s’est même prononcé contre son frère Alec Baldwin et ses imitations du président dans l’émission "Saturday Night Live". L’actrice Roseanne Barr a déjà été aperçue plusieurs fois avec un chapeau en l’honneur de Donald Trump. Enfin, le père d’Angelina Jolie, Jon Voight, a toujours affiché son soutien à Donald Trump.

Par Matilde A.