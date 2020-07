Élections municipales à Marseille : le rappeur Akhenaton pousse un coup de gueule

Les élections municipales auront été particulièrement inédites cette année. En effet, le premier tour a eu lieu le 15 mars, et même si certains maires ont été élus dès le premier tour, certains ont du attendre plusieurs semaines. En effet, à cause de la crise du coronavirus, le deuxième tour des élections municipales a eu lieu ce dimanche 28 juin. Ces dernières ont permis à Edouard Philippe notamment de retrouver son siège de maire au Havre, ce qui a engendré une démission du gouvernement, au poste de Premier ministre, ce vendredi 3 juillet.

Mais cet événement n'est pas le seul rebondissement que la France a vécu. En effet, Marseille est actuellement au coeur de toutes les attentions. Et pour cause, la droite et la gauche sont au coude-à-coude avant l'élection du successeur de Jean-Claude Gaudin.

"c'est une honte pour notre ville"

Perdants dans les urnes, Les Républicains espèrent malgré tout remporter la mairie. L'ancienne socialiste Samia Ghali réclame à Michèle Rubirola le poste de premier adjoint qui refuse tout "chantage". Et cette situation n'est pas du tout du goût du rappeur Akhenaton. Dans une série de tweets, le rappeur, connu pour ses nombreux coups de gueule, fait part de sa colère vis-à-vis de ces élections : "Contrairement aux chiffres des résultats du scrutin, nous risquons d’avoir un maire qui n’était même pas candidat aux élections, mais comment est-ce possible ??? Et qui de plus, a été longtemps très actif dans les milieux d’extrême droite !", écrit-il dans une première publication avant d'ajouter : "C’est une honte pour notre ville, pour nos enfants et pour nous tous.. On nous a toujours répétés que l’exemple vient d’en haut, il faut croire que non. Ce qui nous guette?". Toujours aussi en colère, Akhenaton conclut "Quelques années de plus dans un mode de fonctionnement archaïque, clanique, goinfre, paternaliste, raciste et méprisant, le sempiternel 'hiver marseillais'".

Contrairement aux chiffres des résultats du scrutin, nous risquons d’avoir un maire qui n’était même pas candidat aux élections, mais comment est-ce possible ??? Et qui de plus, a été longtemps très actif dans les milieux d’extrême droite ! — Akhenaton Officiel (@AkhenatonIAM) July 3, 2020

C’est une honte pour notre ville, pour nos enfants et pour nous tous.. On nous a toujours répété que l’exemple vient d’en haut, il faut croire que non. Ce qui nous guette? — Akhenaton Officiel (@AkhenatonIAM) July 3, 2020

Quelques années de plus dans un mode de fonctionnement archaïque, clanique, goinfre, paternaliste, raciste et méprisant, le sempiternel « hiver marseillais ». — Akhenaton Officiel (@AkhenatonIAM) July 3, 2020

Par J.F.