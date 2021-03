Elisabeth Borne atteinte de la Covid-19, elle revient sur ses angoisses

Le 14 mars dernier, Elisabeth Borne a annoncé avoir été testée positive à la Covid-19. La ministre du Travail aurait contracté une forme inquiétante du virus puisqu'elle a été admise dans un hôpital de la région parisienne quelques jours après avoir été testée positive. Selon un communiqué dévoilé par son ministère, Elisabeth Borne a été "placée sous surveillance médicale" car elle "présentait des signes d’extrême fatigue, mais ne rencontrait pas de problèmes respiratoires importants". "Je continuerai d'exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien", avait tenu à rassurer Elisabeth Borne via son compte Twitter. Le 24 mars dernier, Elisabeth Borne a pu sortir de l'hôpital où elle a été admise. "Soulagée", la ministre du Travail avait remercié le personnel soignant sur Twitter. "Sortie de l’hôpital à l'instant, je suis soulagée. Merci au personnel soignant qui m’a accompagnée pendant ces jours difficiles pour leur travail formidable et à vous tous pour vos messages de soutien. J’ai une pensée pour nos concitoyens qui luttent en ce moment contre ce virus", avait-elle posté.

"Le virus a touché mes poumons"

Quelques jours après la fin de son hospitalisation, Elisabeth Borne s'est rendue dans les studios d'Europe 1. En effet, ce mardi 30 mars 2021, elle a accepté de se livrer sur son hospitalisation, une expérience "angoissante". Elisabeth Borne, qui a contracté le variant sud-africain, a d'abord affirmé : "Comme beaucoup de Français qui ont été touchés par le virus, j'ai été très secouée. Je pense que je vais avoir besoin de temps pour retrouver ma condition physique d'avant". Elisabeth Borne a aussi ajouté : "Je voudrais dire à ceux qui pensent que ce virus n'est pas si grave que cette maladie ne vous laisse pas indemne". La ministre est bien placée pour le savoir puisque le virus lui a causé une gêne respiratoire. "Il a touché mes poumons, j'avais une gêne respiratoire et à un moment donné, je n'arrivais plus à m'alimenter ou à boire. À un moment, on se dit : 'Tout se détraque. Est-ce qu'on va s'en sortir ?'", confie-t-elle encore.

Par Matilde A.