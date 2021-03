Elisabeth Borne hospitalisée après avoir contracté la Covid-19, les dernières nouvelles

Le 20 mars dernier, Roselyne Bachelot a annoncé sur Twitter avoir été testée positive à la Covid-19. "À l’isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement", a-t-elle ajouté sur Twitter. Conformément aux mesures recommandées par le gouvernement pour les personnes positives à la Covid-19, la ministre de la Culture doit respecter un isolement de 10 jours. C'est le deuxième membre du gouvernement contaminé en quelques jours par le virus. En effet, le 14 mars dernier Elisabeth Borne - la ministre du Travail - a annoncé avoir été testée positive à la Covid-19.

placée sous surveillance médicale

Ce lundi 22 mars 2021, Elisabeth Borne donne de ses nouvelles par le biais d'un communiqué de son ministère. Il est ainsi précisé que son état de santé est "en voie d'amélioration". Selon les informations de nos confrères du Parisien, la ministre a été admise à l'hôpital de la région parisienne en fin de semaine dernière et "placée sous surveillance médicale".

Selon son entourage, la ministre "présentait des signes d’extrême fatigue, mais ne rencontrait pas de problèmes respiratoires importants". "Elle communique avec nous depuis quelques jours", a précisé son cabinet qui la dit en mesure de "se tenir au courant" des dossiers. Malgré tout, les ministres Brigitte Klinkert et Laurent Pietraszewski la remplacent et la représenteront cette semaine pour assurer la continuité des dossiers et du travail gouvernemental. Depuis le début de la pandémie, plusieurs autres membres du gouvernement tels qu'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Brune Poirson, Emmanuelle Wargon ou encore Franck Riester ont été contaminés par le virus.

