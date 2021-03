Elisabeth Borne touchée par la Covid-19 : La ministre raconte son hospitalisation

La Covid-19 a touché plusieurs membres du gouvernement. Dernièrement, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, testée positive, a été hospitalisée ce mercredi 24 mars et placée sous oxygénothérapie renforcée. Le même jour, Elisabeth Borne est sortie de l’hôpital. Testée positive à la Covid-19 le 14 mars, la ministre du Travail a ensuite été hospitalisée par précaution. "Soulagée" après "ces jours difficiles", elle a remercié le personnel soignant après sa douloureuse expérience. Après avoir été contaminée par le variant sud-africain du Covid-19, Elisabeth Borne s'est confiée sur son état de santé ce jeudi 25 mars dans une interview au Parisien. Si "le plus dur est derrière" elle, la ministre va "avoir besoin d'un certain temps pour récupérer une forme olympique".

Une maladie "terrible"

Elisabeth Borne qui assure ne pas comprendre comment elle a attrapé le virus, a évoqué son angoisse durant son hospitalisation. "Vous avez l'impression que tout votre corps se détraque. J'ai eu une partie des poumons affectée mais aussi des problèmes hépatiques. Mes résultats d'analyse étaient inhabituels, avec des taux qui débloquent. Vous vous demandez si les choses vont revenir à la normale. J'ai eu l'impression de cumuler plusieurs maladies. On m'a administré ponctuellement de l'oxygène", a confié la ministre du Travail qui se sent "encore affaiblie". "Ma capacité respiratoire doit encore se rétablir complètement", a précisé Elisabeth Borne qui décrit une maladie "terrible".

Par Marie Merlet