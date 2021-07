Elizabeth II : ce pacte qu'elle a passé avec le Prince Philip avant sa mort

Les protocoles prennent une place importante au sein de la royauté. Ce n'est pas la reine Elizabeth II et son entourage qui pourront dire le contraire. Pour faire face à ces protocoles, certains membres de la famille royale britannique ont passé différents pactes entre eux. Et ce, pour leur permettre d'affronter plus facilement les aléas de la vie. C'est notamment le cas de la reine Elizabeth II et son défunt mari, le prince Philip. Selon Richard Kay, expert royal au "Daily Mail", le couple a passé un accord tenu secret jusqu'à présent. En effet, d'après ses informations, la reine Elizabeth II et le prince Philip avaient passé "un accord secret si l'un devait mourir avant l'autre" : "Celui qui reste peut pleurer, mais pas trop longtemps afin qu'il puisse profiter de la vie qui lui reste".

"Un accord secret"

Une volonté que la reine Elizabeth II a parfaitement respecté. Après la disparition de son époux, survenue le 9 avril 2021, la reine a participé à de nombreux événements. Le 30 juin 2021, elle a rendu visite aux membres de l'association "Children's Wood Project", à Glasgow. Dimanche 4 juillet dernier, elle s'est ensuite rendue au Royal Windsor Horse Show pour une sortie en famille, et affichait un large sourire. Quelques jours plus tard, la reine a rencontré les membres du clergé de Manchester après leur soutien pendant l'épidémie de la Covid-19. Là encore, elle affichait un tendre sourire sur son visage.

Par Matilde A.