Emmanuel et Brigitte Macron évacués d'un théâtre : les coulisses de cet incident dévoilées

Voilà plusieurs semaines que la France est plongée dans une grève d'ampleur, menée en contestation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Résultat : de nombreuses manifestations ont lieu chaque semaine dans toute la France, et surtout à Paris où la tension semble à chaque fois atteindre son paroxysme. Le vendredi 17 janvier dernier, Brigitte et Emmanuel Macron assistaient à une représentation au Théâtre des Bouffes du Nord, dans le 10e arrondissement de Paris. Présent aussi ce soir-là, le journaliste Taha Bouhafs n'a pas hésité à prendre en photo le couple présidentiel, et à diffuser le cliché sur Twitter. Très vite mis au courant de la présence du président de la République, de nombreux manifestants ont alors tenté de pénétrer dans le théâtre. Face à cette situation très tendue, Brigitte et Emmanuel Macron ont dû être exfiltrés en urgence par le service de sécurité.

Le couple Macron pas vraiment impressionné ?

Une semaine après cet incident très médiatique, ce sont des proches des Macron qui donnent aujourd'hui leur version de l'histoire dans les colonnes du Parisien. "Ils ont été en confinement cinq minutes, le temps de descendre et remonter. Le président a tenu à regagner sa place dans le public. Brigitte n'a pas voulu déranger et a suivi la fin au fond de la salle" a expliqué un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. D'après les informations du Parisien, le couple présidentiel n'a donc pas paniqué plus que ça. Par la suite, Emmanuel et Brigitte Macron ont dîné avec les acteurs de la pièce "dans un restaurant parisien".

Par Sarah M