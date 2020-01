Emmanuel et Brigitte Macron évacués d’un théâtre parisien, la Toile se lâche

Après les gilets jaunes, ce sont les grévistes qui mènent la vie dure à Emmanuel Macron. Dans la soirée de ce vendredi 17 janvier, le chef de l’Etat assistait à une représentation au Théâtre des Bouffes du Nord, dans le dixième arrondissement de Paris. Il était accompagné de son épouse, Brigitte Macron. Sur Twitter, sa présence a été signalée par le journaliste Taha Bouhafs. "Des militants sont quelque part dans le coin et appellent tout le monde à rappliquer. Quelque chose de prépare… La soirée risque d’être mouvementée", avertissait-il. Et il ne croyait pas si bien dire. En effet, les manifestants ont été nombreux à se réunir devant le Théâtre des Bouffes du Nord.

Un appel au rassemblement lancé

Ces derniers ont tenté de prendre à partie le couple présidentiel avant d’être interpellés par les forces de l’ordre mobilisées sur place. Les services de sécurité d’Emmanuel Macron sont parvenus à exfiltrer le président avec son épouse. D’après nos confrères du blog de Jean-Marc Morandini, le journaliste Taha Bouhafs a été placé en garde à vue après son Tweet. Les internautes ont, dans la foulée, réagi. La plupart ont déploré les actes des manifestants. "Ce n’est plus de la revendication mais du poudjadisme ! Soutien total à Emmanuel Macron", "rentrer de force dans un théâtre, bah non en fait, qu’il y ait Macron ou pas, tu fais pas ça", peut-on lire. D’autres ont toutefois appelé à la libération de Taha Bouhafs. "Soutien inconditionnel à Taha, pour la liberté de presse, d’expression et contre le racisme odieux de ses détracteurs", a écrit un Twittos. Le collectif Reporters En Colère a lancé un appel au rassemblement ce samedi 18 janvier devant le commissariat du cinquième arrondissement de la capitale.

Appel à un rassemblement ce samedi 18 janvier 2020 devant le commissariat du 5e, 4 rue de la montagne Sainte Genevieve, à 12h30.



Soyons nombreuses et nombreux à témoigner notre soutien à @T_Bouhafs et dénoncer cette dérive, qui musèle un peu plus encore la presse indépendante. pic.twitter.com/ILnunwLVMt — Reporters En Colère (@REC_Collectif) January 18, 2020

Par Laura C-M