Emmanuel Macron : Brigitte Macron se confie sur leur couple

Depuis l’arrivée au pouvoir de son mari, Brigitte Macron s’exprime rarement dans les médias. Mais ce vendredi 10 juillet, la Première dame a accordé un entretien à nos confrères de franceinfo. L’occasion pour elle d’évoquer son couple avec le président. Toujours aussi amoureuse, Brigitte Macron a avoué ne pas appréhender l’avenir et surtout l’après-mandat de son mari : "L'avenir, quel qu'il soit, pose problème. Le passé, on peut s'y réfugier, car réconfortant et déterminé. Le présent peut nous réserver des surprises. Mais moi je vis résolument dans le présent. L’avenir avec Emmanuel Macron n'est pas inquiétant. C'est un homme solide et extrêmement rassurant et gentil. J'ai beaucoup de chance d'être marié avec lui et j'en ai la certitude tous les jours depuis plus de 20 ans".

"On se préserve"

Pendant encore deux ans, Brigitte Macron va continuer à vivre à l’Elysée où elle a pu organiser un espace spécialement pour sa famille : "Il y a un appartement privé à l'Élysée. Et quand je dis qu'il est privé, personne ne rentre dans cet appartement, [il n'y a] que nous. Donc on arrive à avoir notre vie. On n'est pas sans cesse dans les salons, servis par des gens. On l'est quand on reçoit, quand on a du monde. On se préserve, c'est ce qui fait que ça n'est pas compliqué. Cela aurait été intenable pour moi, si nous n'avions pas pu préserver cela. Comme nous l'avons préservé, nous sommes ici, nous sommes bien, c'est un honneur et c'est comme ça qu'on le reçoit, aussi bien lui que moi".

Par Alexia Felix