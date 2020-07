Emmanuel Macron : ce ministre avec lequel il a passé une soirée arrosée

En Une du prochain numéro de Paris Match à paraître jeudi 23 juillet, Emmanuel Macron fait quelques confidences. Le président de la République vient de terminer quatre jours et quatre nuits de négociations au Conseil européen au cours desquels les dirigeants des 27 pays membres ont bataillé pour trouver un accord sur le plan de relance après la pandémie de coronavirus qui a touché le monde entier et provoqué une crise économique et sociale inédite. Face à Mark Rutte, Premier ministre des Pays-bas, Emmanuel Macron n’aurait pas hésité à hausser le ton. Il aurait déclaré : "Vous jouez à être le Royaume-Uni, vous finirez comme David Cameron !" En référence à l’ancien chef du gouvernement britannique qui a lancé un référendum sur l’appartenance à l’Union Européenne et qui a dû quitter ses fonctions après un vote favorable à une sortie de l’UE.

Mark Rutte et Emmanuel Macron se connaissent bien

Mais Mark Rutte et Emmanuel Macron se connaissent bien. Et entre eux il y a déjà eu moins de tensions. En effet, Paris Match rapporte quelques propos du président de la République et précise que "les deux hommes s’apprécient". Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, Mark Rutte se serait rendu dans la capitale française à sept reprises. Et un jour, le chef de l’état l’aurait invité à un dîner à la Rotonde – lieu qu’il connaît bien car il y a emmené sa famille après le premier tour des élections présidentielles par exemple. Un dîner mémorable visiblement. Emmanuel Macron confie même au magazine avoir passé une soirée arrosée, "On s’est bourré la gueule au pastis !" Des confidences rares de la part du chef de l’état.

Par Non Stop People TV