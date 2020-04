Emmanuel Macron : Certains ministres l'agacent, une cellule spéciale mise en place

Un monde au ralenti mais sous haute tension. La pandémie de coronavirus fait des milliers de victimes et le nombre empire de jour en jour... Pour le moment, le seul moyen radical pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus est de rester chez soi. D'ailleurs, la France a été placée en confinement pendant quinze jours le 17 mars dernier par Emmanuel Macron, même s'il n'avait pas employé ce mot lors de son discours. Bien évidemment, cette période a été renouvelée jusqu'au 15 avril mais ce mercredi 8 avril, la nouvelle sentence est tombée. Le confinement sera prolongé et ira bien au-delà du 15 avril et ce, pour une durée indéterminée. Si de nombreux ministres parlaient déjà de déconfinement et émettaient des hypothèses dans la presse, cela a rapidement agacé Emmanuel Macron d'après Le Parisien.

Emmanuel Macron prendra la parole le 13 avril

Ce mercredi 8 avril, le président de la République s'est "agacé" contre ses ministres qui évoquent l'après-confinement dans les médias alors que le pic n'est même pas atteint. Nos confrères du Parisien racontent : "Emmanuel Macron s'était agacé devant ses ministres de les entendre s'exprimer depuis plusieurs jours sur le déconfinement et les techniques qui pourraient l'accompagner comme le tracking et ce, alors même que le pic épidémique n'est pas encore été atteint... Il s'est montré particulièrement agacé de voir sa majorité s'épancher sur le respect des libertés publiques et à sommé les siens de se concentrer dans l'immédiat sur les problématiques du confinement". Emmanuel Macron prendra la parole le lundi 13 avril pour faire le point sur la situation et ses ministres ont donc reçu l'ordre de ne plus parler de déconfinement. Cependant, toujours d'après les informations du Parisien : "'Une cellule anticipation' a été constituée en toute discrétion à Matignon, rattachée au Premier ministre, et chargée de réfléchir au monde d'après.". Pour le moment, la seule chose à faire est donc de rester chez soi.

Par Solène Sab