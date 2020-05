Emmanuel Macron : des tensions avec Edouard Philippe au sommet de l'Etat ?

La guerre ferait rage. C'est en tout cas la rumeur qui court depuis quelques jours. Au sein de l'Élysée, des tensions seraient bien nées entre Emmanuel Macron qui a récemment rencontré Didier Raoult et Edouard Philippe.

En effet, face à cette crise sanitaire sans précédent, le chef de l'État et son Premier ministre seraient en désaccord notamment sur la gestion du coronavirus.

Durant son discours du 28 avril, Edouard Philippe a présenté son plan de déconfinement avec un ton un peu grave. Ce qui n'est pas du tout le cas du président. Dans un entretien accordé à TF1 et France 2, ce dernier a donné sa vision de "l'après", dans lequel son bras droit "n'aurait pas forcément sa place".

derniers mois pour le premier ministre ?

Un membre du gouvernement s'est lui aussi confié sur les tensions palpables entre les deux hommes. "Tout le monde explique qu'ils vont bien, mais les tensions sont quand même palpables et les entourages se tirent la bourre" déclare-t-il dans les colonnes du Parisien.

Durant son entrevue à la télévision, le chef de l'État n'a pas menti concernant ses relations avec Edouard Philippe "Parfois on s'échauffe l'esprit dans cette période et c'est normal. Tout le monde est fatigué de cette tension".

Des tensions qui ne risquent pas de s'apaiser de sitôt, étant donné qu'Emmanuel Macron réfléchirait déjà à un possible remaniement post coronavirus. Certains de ses proches lui auraient même demandé de "mettre fin à ce supplice du dalmatien", en référence à la barbe du Premier ministre devenue blanche.

Pas le même son de cloche du côté d'Édouard Philippe qui avait déjà taclé Emmanuel Macron. Ses proches l'assurent dans Le Parisien, c'est une "histoire qui n'existe pas".

Par J.F.