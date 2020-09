Emmanuel Macron en colère : la vidéo où il recadre un journaliste français au Liban fait le buzz

Ce mercredi 2 septembre 2020, Emmanuel Macron est arrivé à Bagdad pour sa première visite en Irak. Sur place, le président de la République entend lancer "en lien avec les Nations unies, une initiative pour accompagner une démarche de souveraineté". Un combat pour la souveraineté jugé essentiel pour permettre à l'Irak, de "ne pas céder à la fatalité qui serait la domination par les puissances régionales et par le terrorisme islamiste", avait-il expliqué vendredi à Paris. Emmanuel Macron a donc l'intention d'aider ce pays à affirmer "sa souveraineté" à l'écart des vives tensions entre ses deux alliés, Washington et Téhéran.



Quelques heures auparavant, l'époux de Brigitte Macron était en visite officielle au Liban. Lors d'une réception à Beyrouth mardi 1er septembre, le chef d'Etat n'a pas hésité à recadrer un journaliste devant les caméras. Emmanuel Macron est en effet tombé sur Georges Malbrunot et s'est empressé de le réprimander : "Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique", a lancé le président de la République visiblement agacé.

Emmanuel Macron épinglé sur Twitter

"Vous m'avez entendu défendre les journalistes. Je le ferai toujours. Mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin", a-t-il continué face à un Georges Malbrunot qui n'a pas réagi.



Emmanuel Macron faisait référence à un article écrit par le journaliste du Figaro paru le 30 août dernier et intitulé : "Le pas de deux d'Emmanuel Macron avec le Hezbollah". Dans son texte, le journaliste racontait la rencontre entre le président français et Mohammed Raad, président du bloc parlementaire du Hezbollah, le Bloc de la fidélité à la Résistance, le 6 août dernier. Si le Hezbollah est placé sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis et le Canada, notamment, l'Union européenne opère quant à elle une distinction entre la branche militaire, considérée comme une organisation terroriste, et la branche politique dont Emmanuel Macron a rencontré la figure la plus importante. La vidéo d'Emmanuel Macron en train de réprimander Georges Malbrunot est en train de faire le tour de la toile et nombreux sont les internautes à s'étonner de son impulsivité soudaine.

"Ce que vous avez fait là, c’est grave» dit #Macron à Georges Malbrunot parce qu’il a écrit un article sur sa rencontre avec le chef du Hezbollah.

Et un président qui outrage la liberté de la presse la veille de l’ouverture du procès Charlie, c’est grave ?pic.twitter.com/EaQpNxAytv — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) September 2, 2020

