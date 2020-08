Emmanuel Macron et Brigitte Macron en vacances : ce bain de foule inattendu

Emmanuel et Brigitte Macron profitent de vacances bien méritées. Après un début d’année marquée par la crise du coronavirus et un remaniement ministériel, le président de la République et son épouse se retrouvent à deux au Fort de Brégançon, dans le Var. Loin de l’Élysée et de leurs obligations officielles, ils multiplient les sorties en tête-à-tête… ou presque. Impossible pour le couple présidentiel de passer inaperçu. Alors qu’ils prenaient un café en terrasse avec le maire de la commune pour se détendre, leur présence a attiré l'attention de quelques vacanciers.

Très vite, la sortie a viré au bain de foule pour le plus grand plaisir des passants. “Il faut dire qu'ils étaient bien visibles et les passants se sont vite rendus compte qu'il se passait quelque chose. Un public s'est naturellement formé. C'était un peu l'attraction !", a rapporté une serveuse dans les colonnes de Var-Matin du mardi 4 août. Dans son jean et son polo Lacoste bleu marine assortis à une paire de baskets, le président français n'a pas laissé indifférente une jeune femme qui a lancé à nos confrères : "Il est vraiment très bel homme !"

"C'est toujours un plaisir de recevoir le Président et son épouse"

Ce dimanche 2 août, les Macron avaient déjà fait sensation lors d’un dîner au restaurant Les Sirènes, une adresse qu’ils affectionnent tout particulièrement. "Ils ont commandé des pizzas et sont restés deux ou trois heures, en toute simplicité. Ils ont passé un moment sympathique et ont été très agréables avec l'ensemble du personnel, comme à leur habitude. C'est toujours un plaisir de recevoir le Président et son épouse", a ainsi commenté dans les colonnes de Nice-Matin l'une des propriétaires de l'établissement. Cette dernière n’a pas manqué de prendre la désormais traditionnelle photo avec tout son personnel et le couple présidentiel.

Par C.F.