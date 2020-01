Emmanuel Macron exfiltré d’un théâtre : Raquel Garrido réagit au tollé

En se rendant au Théâtre des Bouffes du Nord, le 17 janvier, Emmanuel et Brigitte Macron ne s’attendaient certainement pas à attirer autant d’attention. Sur Twitter, leur présence au théâtre avait été signalée par le journaliste et militant Taha Bouhafs. "Des militants sont quelque part dans le coin", affirmait-il. Rapidement, de nombreux manifestants ont tenté de prendre à partie le chef de l’Etat. Les policiers mobilisés sur place ont toutefois réussi à leur faire barrage. Inquiets, les services de sécurité d’Emmanuel Macron ont évacué le couple présidentiel du théâtre. Les ennuis commençaient alors pour Taha Bouhafs. En effet, le journaliste a été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue. Il est accusé de "groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations", comme l’a révélé l’AFP.

Un tacle au gouvernement

Sur Twitter, l’interpellation a fait réagir. Et si la plupart des internautes, à l’image de Zineb El Rhazoui, a décidé de flinguer Taha Bouhafs, Raquel Garrido a pris position pour le journaliste. Ce samedi 18 janvier, l’avocate et chroniqueuse de "Balance Ton Post" s’est emparée de son compte Twitter pour pousser un coup de gueule. "Taha Bouhafs serait poursuivi pour ‘groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations’. Je crois que le Procureur s’est trompé de groupement", a-t-elle amorcé. "À voir l’état du pays, le groupement responsable des violences et des dégradations est celui-ci", a ajouté celle qui a récemment été accusée d’antisémitisme. Un message lourd de sens légendant un cliché des ministres d’Emmanuel Macron au complet. Seul hic : sur cette image, on aperçoit Mounir Mahjoubi. Ce dernier a renoncé à ses fonctions de Secrétaire d’Etat chargé du Numérique en mars 2019.

Selon l’AFP #TahaBouhafs serait poursuivi pour “groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations".

Je crois que le Procureur s’est trompé de groupement.

A voir l’état du pays, le groupement responsable des violences et des dégradations est celui-ci : pic.twitter.com/umMXpvRl64 — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) January 18, 2020

