Emmanuel Macron fâché contre Jean-Marie Bigard ? Patrick Sébastien est formel !

Il y a plusieurs jours, Emmanuel Macron et Jean-Marie Bigard ont échangé pendant de longues heures au téléphone. Et cet échange aurait donné des idées à l'humoriste puisqu'il avouait ce mercredi 27 mai, son intérêt pour la présidentielle de 2022. Lors d'une interview accordée à BFMTV, il déclarait : "Ça pourrait m'intéresser. Si je sentais l’utilité d’avoir quelqu’un de sincère qui représente réellement le peuple", avant de se déclarer comme un "danger potentiel pour Emmanuel Macron" en insultant le gouvernement de "tocards" et de "menteurs". Quelques minutes après l'annonce, l'ami de Jean-Marie Bigard, Patrick Sébastien s'est exprimé sur le sujet sur la même chaîne. Il s'est montré plutôt mal à l'aise face aux propos de l'humoriste envers le président puisque c'est lui qui les a mis en relation. "C'est pas très cool pour moi, qui suis à l'intermédiaire de ça".

Ils s'étaient contactés pour aborder le sujet de la réouverture des bars et des restaurants mais en aucun cas de politique. "J'ai reçu un message du président pour me dire qu'il est pour la liberté d'expression. Donc la volonté du président, c'était de parler avec Bigard, d'être sympa avec lui quoi ! Mais en aucun cas Macron ne l'a appelé pour parler de politique ou le consulter sur quoi que ce soit !" confie Patrick Sébastien.

"c'est pas très cool"

"Il se trouve qu'il a profité du truc pour lui parler d'autre chose, mais je ne te cache pas que le président est assez fâché d'avoir eu de la gentillesse pour Jean-Marie, ça reste mon ami, mais là je crois qu'il a déconné un petit peu…"

Patrick Sébastien ne comprend pas bien pour Jean-Marie Bigard se vante d'avoir réussi à influencer Emmanuel Macron. "Il se retrouve à dire 'Macron m'a appelé pour avoir mon avis', et il se met à lui cracher dessus, c'est pas très cool quoi ! Pour moi, qui suis à l’intermédiaire de ça, qui ai donné le numéro ! C'était pas du tout le but !"

Il raconte ensuite que le président lui aurait dit : "Comment ça ce fait que j'ai appelé ce garçon pour lui dire que je le soutenais dans sa liberté d'expression, et que je me retrouve à me faire insulter ?"Un peu déçu par son ami, Patrick Sébastien ne compte pas lui en tenir rigueur : "Ce n'était pas du tout le but de la manœuvre. Le président lui en veut un peu comme moi (...) Je ne lui en veut pas méchamment, je l'aime toujours et on va s’appeler."

Par J.F.