Emmanuel Macron faiseur de miracles ? Les curieuses déclarations de ses proches

L’épidémie de coronavirus est au centre de tous les débats. La France traverse une crise sanitaire sans précédent. Tout le personnel soignant est mobilisé pour faire face à l’afflux de patients toujours plus nombreux, et les chercheurs tentent de trouver une solution pour venir à bout de cette pandémie. Le traitement à la chloroquine proposé par le professeur Didier Raoult fait polémique par exemple. Le chef de l’Etat Emmanuel Macron s’est adressé aux Français à deux reprises déjà. Mercredi 25 mars, il a pris la parole une nouvelle fois depuis Mulhouse, ville très touchée par l’épidémie de covid-19. Le président de la République a salué le travail de l’armée et celui du personnel médical. Des proches collaborateurs laissent entendre qu’Emmanuel Macron aurait un pouvoir miraculeux face à la crise.

Emmanuel Macron apporte une "présence thaumaturge"

Tout part de déclarations de certains proches du chef de l’Etat au journal l’Opinion. Selon eux, "le Président de la République n’est pas un citoyen comme les autres". Puis ils ajoutent qu’Emmanuel Macron serait présent pour apporter un "soutien physique" et une "présence thaumaturge". Un mot bien choisi qui signifie "faiseur de miracles". Le Président de la République, qui a consulté ses prédécesseurs, pourrait-il vraiment faire des miracles ? S’il avait annoncé que la France entrait "en guerre" face à un ennemi invisible, Emmanuel Macron a tenu à rappeler aux Français la nécessité de respecter les mesures de confinement afin de limiter la propagation de la maladie.

Par Non Stop People TV