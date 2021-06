Emmanuel Macron : Francis Lalanne compare la gifle à une "caresse"

Francis Lalanne fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Entre la polémique avec le journaliste de "Quotidien" qui accuse le chanteur de l'avoir agressé physiquement, sa venue particulièrement remarquée sur le plateau de "Touche pas à mon poste" hier pour la dernière de la saison... Voilà maintenant que Francis Lalanne livre une réaction choc à la gifle reçue par Emmanuel Macron en début de semaine. La scène, qui a été filmée, a fait le tour du monde, comptabilisant plusieurs millions de vues sur la Toile.

Francis Lalanne regrette le "tapage médiatique" de la gifle

Invité des "Grandes Gueules" ce vendredi 11 juin 2021, Francis Lalanne a déploré le "tapage médiatique" qu'a provoqué la gifle infligée à Emmanuel Macron. Francis Lalanne a même comparé la gifle à une "petite caresse appuyée sur la joue du président". Pour ce que Francis Lalanne appelle une "caresse", l'agresseur d'Emmanuel Macron a écopé de 18 mois de prison, dont 4 ferme. Étonné par les propos de son invité, l'animateur Alain Marschall est alors intervenu, estimant que Francis Lalanne va loin dans la provocation. "Franchement, j'ai grandi à Marseille, et ce genre de choses ça fait rigoler tout le monde...", a riposté l'interprète d'"On se retrouvera". "Ce n'est pas un geste qu'il faut encourager. Ce n'est jamais bien d'avoir recours à la violence. Mais je trouve - c'est assez symbolique - que les yeux crevés et les mains arrachées pendant les manifestations n'ont jamais provoqué autant de tapage et autant d'indignation dans la presse. C'est tout ce que je dis", a aussi déclaré Francis Lalanne.

Par Matilde A.