Emmanuel Macron giflé : il réagit à la condamnation de son agresseur

La sentence est tombée. Jugé en comparution immédiate ce jeudi 10 juin 2021, l'auteur présumé de la gifle d'Emmanuel Macron a écopé de quatre mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il va donc être directement incarcéré. Damien T. a également écopé de dix-huit mois d'emprisonnement dont 14 avec sursis probatoire de deux ans. Pendant ces deux ans, il aura une obligation de travailler ou de suivre une formation ainsi que de recevoir des soins psychologiques et ne doit commettre aucune nouvelle infraction. Il est aussi interdit de détenir des armes pendant cinq ans, ainsi que d'une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et est privé de droits civiques pendant trois ans. Les faits se sont déroulés mardi 8 juin 2021. Emmanuel Macron se trouvait dans la Drôme pour continuer son "tour de France des territoires". Un déplacement consacré à la gastronomie française, qui s'est déroulé la veille de la réouverture des salles de restaurant. Emmanuel Macron s'est approché de la foule pour quelques poignées de main lorsqu'il a reçu une violente gifle de la part de Damien T. Filmée, la scène a rapidement fait le tour du monde et des réseaux sociaux. La vidéo comptabilise désormais plusieurs millions de vues.

"Je me félicite d'une réponse rapide"

Quelques heures après que que la justice a rendu son verdict concernant l'agresseur d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a réagi, comme le relate BFM TV. "Je ne pense pas qu'aujourd'hui la société française soit dans un moment de grande tension", a d'abord déclaré le mari de Brigitte Macron. Il a ensuite poursuivi : "Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont fatigués par l'épidémie, qu'il y a chez certains de nos concitoyens de la peur, du doute, de l'anxiété, les conséquences de la solitude..." mais "je ne vous dirai pas que je sens une violence sociale généralisée, ce n'est pas vrai". Emmanuel Macron dit "relativiser" ce qui lui est arrivé, en expliquant que "la violence c'est ce que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons, trop de nos concitoyens quand ils rentrent chez eux, ça c'est la violence, la vraie. Et là il faut une réponse implacable, rapide, je me félicite d'une réponse rapide, je veux qu'on mette en oeuvre tous les moyens pour que la réponse soit à chaque fois la plus rapide possible".

Par Matilde A.