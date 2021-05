Emmanuel Macron : La date de sortie de sa vidéo avec Mcfly et Carlito dévoilée

C'est une collaboration pour le moins étonnante. En février dernier, le président de la République a lancé un défi de taille à deux Youtubeurs qui possèdent une grande communauté de fans. Mcfly et Carlito devaient réaliser une vidéo dans laquelle ils rappelaient les gestes barrières. Si ce contenu dépassait les 10 millions de vues sur YouTube, Emmanuel Macron leur a promis de les laisser tourner une vidéo à l'Élysée. Une chance inouïe pour le duo qui a immédiatement répondu présent... Et le verdict est tombé ! Leur vidéo a récolté plus de 15 millions de vues sur la plateforme. En homme de parole, le chef de l'État a convié David Carlier et Raphaël Coscas à l'Élysée.

Un concours d'anecdotes

Lors de cette visite, le duo a lancé à son tour un défi à Emmanuel Macron, que le président a accepté de relever : faire un concours d'anecdotes. Le concept est que les deux amis confrontent un invité sur différentes anecdotes et il faut reconnaître le vrai du faux. Le perdant doit réaliser un gage, choisi minutieusement par l'équipe gagnante. Comme il fallait s'y attendre, cette vidéo a été tournée dans l'enceinte de l'Élysée. Ce mardi 18 mai, Mcfly et Carlito ont révélé sur leurs réseaux sociaux que la séquence était "dans la boite" tout en confirmant le lieu du tournage. Et si aucune autre information n'avait été communiquée, c'est à présent chose faite. Ce jeudi 20 mai, le fils de Guy Carlier et son acolyte ont partagé une story Instagram avec un extrait sonore de ce grand concours d'anecdotes, où la voix du président de la République est reconnaissable, ainsi que la date de sortie. Et pour le plus grand bonheur de leurs fans, cette vidéo sera disponible dès ce dimanche 23 mai à 10 heures. Le rendez-vous est pris !

Par Solène Sab