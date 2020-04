Emmanuel Macron : Lady Gaga l’interpelle sur la lutte contre le coronavirus

Emmanuel Macron a pris la parole ce lundi 13 avril depuis l’Elysée. Et lors de son allocution, le président a annoncé aux Français le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai : "Le 11 mai, il s’agira (…) de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services". Toutefois, les "lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées" resteront fermés jusqu’à nouvel ordre : "Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses". Si Emmanuel Macron commence à envisager le déconfinement, le président semble ne pas en faire assez selon Lady Gaga.

"Nous avons besoin de votre aide"

Alors que la chanteuse américaine organise pour le 18 avril prochain un concert caritatif destiné à récolter des fonds contre le coronavirus, Lady Gaga a tenu à interpeller Emmanuel Macron ce lundi 13 avril sur Twitter pour l’inciter à s’impliquer davantage dans la lutte contre cette maladie : "Président Emmanuel Macron. Vous avez montré l'année dernière votre leadership dans la lutte contre les pandémies. Nous avons besoin de votre aide dans le combat mondial contre le Covid-19 avec les Nations unies, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et Gavi, l'Alliance du vaccin". Lady Gaga a par ailleurs remercié Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Justin Trudeau, le président canadien, pour leurs actions au cours de cette crise mondiale. Pour le moment, Emmanuel Macron n’a pas répondu à Lady Gaga.

President @EmmanuelMacron — last year you showed your leadership in the fight against pandemics. We need you to support the global fight against #COVID19 through the @UN, @CEPIvaccines & @Gavi. We’re all in this together as #GlobalCitizens. — Lady Gaga (@ladygaga) April 13, 2020

Par Alexia Felix