Emmanuel Macron : Le président interpellé par des gilets jaunes aux Tuileries

La fin de journée du 14 juillet a été mouvementée pour Emmanuel Macon et son épouse Brigitte. Après une cérémonie en format réduit et son interview face à Gilles Bouleau et Léa Salamé, le président de la République a voulu conclure ce jour de fête nationale par une promenade dans le jardin des Tuileries. Seulement, Emmanuel Macron a été pris à partie par des "gilets jaunes". Comme le montre une vidéo partagée sur la page Facebook "Gilets jaunes Infos", le couple présidentiel a été repéré par plusieurs personnes qui ont alors chanté "On est là", l'air de ralliement des "gilets jaunes". Bien que les gardes du corps du président ont tenté d'éloigner le petit groupe, Emmanuel Macron a, lui, décidé d'engager la conversation tout en appelant au calme.

"C'est férié aujourd'hui"

L'homme filmant la vidéo lui lance alors : "Pourquoi vous avez remis la BRAV (brigade de répression de l’action violente motorisées), c’est des violents". En réponse, Emmanuel Macron lui assure : "C’est pas le président de la République qui fait ça". Mais cette interpellation n'a pas été du goût du président qui a ajouté : "On est un jour férié, je me balade avec mon épouse et vous m’interpellez. Soyez cool". "Vous êtes mon employé", lui rétorque l'homme avant qu'Emmanuel Macron ne lance avec répartie : "C'est férié aujourd'hui". Alors que l'échange se poursuit en évoquant la réforme des retraites, les violences policières et les manifestations des gilets jaunes, le président a fait passer quelques messages : "Vous n’êtes pas des modèles de respect non plus" a-t-il notamment lancé, "il y en a chez vous qui sont violents". "Mais vous savez qu’il y a des problèmes", lui rappelle l'homme. Réponse : "Le sentiment d’injustice, je l’entends". Alors que l'ambiance s'est apaisée, le "gilet jaune" finit par se montrer ravi avec une étonnante conclusion : "J’arrive même pas à le maudire".

Par Marie Merlet