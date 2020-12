Emmanuel Macron positif à la Covid-19, Jean-Michel Cohen se dit "optimiste" sur sa guérison (Vidéo)

Fin 2019, la Chine a été frappée par le coronavirus, un nouveau virus qui a fait sa première apparition sur un marché de Wuhan. Au fil du temps, l'épidémie s'est transformée en pandémie, touchant la France. En mars dernier, Emmanuel Macron a décrété un confinement strict pour lutter contre la propagation du virus. Cet isolement a pris fin le 11 mai dernier. Mais le virus a regagné du terrain fin septembre-début octobre, obligeant le gouvernement à agir. Le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement, moins stricte que le premier, qui a pris fin mardi 15 décembre. Mais avec les fêtes de fin d'année et afin de ne pas relancer une hausse des cas sur le territoire, un couvre-feu a été décrété de 20h à 6h, sauf pour le réveillon de Noël du 24 décembre prochain.

Ce jeudi 17 décembre, L'Elysée a annoncé via un communiqué qu'Emmanuel Macron a été testé diagnostiqué positif à la Covid-19. "Ce diagnostic a été établi suite à un test PCR réalisé dès l'apparition de premiers symptômes" précise l'Elysée. Et de poursuivre : "Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s'isolera pendant sept jours. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance". À noter que Matignon a annoncé que Jean Castex, cas contact d'Emmanuel Macron, "se place à l'isolsement" et n'ira pas au Sénat ce jeudi comme c'était prévu.

"Il n'y a rien d'étonnant"

Dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a proposé une édition spéciale sur Emmanuel Macron. L'occasion pour l'animateur de faire réagir ses invités, notamment Jean-Michel Cohen. Le nutritionniste est revenu sur les symptômes que le président de la République a pu ressentir avant le diagnostic de la maladie.

"Il a soit toussé, soit eu de la fièvre, soit s'est senti fatigué et derrière, il est légitime de faire un test PCR surtout pour le président de la République, et pas se hasarder à dire : 'C'est une grippe ou un simple rhume'. Et puis, il n'y a rien d'étonnant. Un président de la République, ça bouge énormément, ça croise énormément de monde (...) Ce n'est pas tout à fait étonnant. On a beau dire qu'on porte le masque (...) Il n'y a pas de protection 24h/24, à 100%. Il y a des déjeuners. À ce moment-là, ils se mettent autour de la table (...) Il peut l'avoir enlever. C'est un peu pas de chance. Maintenant, je suis assez optimiste pour lui : 40 ans, pas gros, pas de facteurs de risque. A priori, on devrait avoir un président en bon état de fonctionnement pour les fêtes de Noël", a-t-il dit.

