Emmanuel Macron : pourquoi le tweet de Manuel Valls a été moqué

Lundi 13 avril, Emmanuel Macron s’adressait à la nation à 20H02 pile. Le temps pour les Français d’applaudir à 20h leurs soignants. Le président de la République a fait une série d’annonces dont la plus importante : la prolongation du confinement. Les Français doivent ainsi rester chez eux jusqu’au 11 mai. Très suivie par les téléspectateurs – plus de 34 millions de Français ont regardé le chef de l’État – la prise de parole d’Emmanuel Macron a été particulièrement commentée sur Twitter. L’ancien Premier ministre Manuel Valls a notamment tweeté dans la soirée. Un de ses tweets a provoqué de nombreuses réactions. A 20h, l’ex-chef du gouvernement de François Hollande a tweeté une série d’émojis applaudissements. Certains y vont vu le signe d’un soutien – inconditionnel - au président de la République. Car si Manuel Valls a refait sa vie à Barcelone et a clairement indiqué qu’il avait tourné la page de la vie politique française, il multiplie les déclarations flatteuses à l’encontre d’Emmanuel Macron.

L’ancien Premier ministre soutien du Président de la République

Lundi soir, cette série d’émojis était donc le summum de la flatterie pour certains. "Bon toutou", "Manuel, c’est trop là et ça se voit !", "Manuel c’est trop, vraiment. Faut pas faire ça", peut-on lire parmi les commentaires. Pourtant l’ancien député socialiste de l’Essonne voulait par-là apporter son soutien aux soignants. A noter cependant qu’une heure après l’allocution d’Emmanuel Macron, Manuel Valls a félicité le chef de l’État pour son discours. "A la hauteur du défi, proche des Français, les mobilisant, traçant le chemin avec ses étapes et d’abord le 11 mai, avec les difficultés, les doutes, ce qu’il faut encore accomplir comme effort collectif pour gagner la guerre contre le virus. Avec l’espoir et l’unité", écrit Manuel Valls.

A la hauteur du défi, proche des Français, les mobilisant, traçant le chemin avec ses étapes et d’ abord le #11mai , avec les difficultés, les doutes, ce qu’ il faut encore accomplir comme effort collectif pour gagner la guerre contre le virus. Avec l’ espoir et l’ unité. https://t.co/kFv9R5UsFS — Manuel Valls (@manuelvalls) April 13, 2020

