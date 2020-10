Emmanuel Macron : Pourquoi TF1 a imposé une condition à l'Elysée pour son interview

Le président de la République va devoir aller droit au but ! Ce mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron va prendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, dont les chiffres grandissants sont alarmants. Son discours est prévu à 19h55 précise et sera diffusé sur TF1 et France 2. Les Français redoutent de voir leurs libertés de nouveau restreintes et qu'un couvre-feu soit installé... Le locataire de l'Elysée est donc très attendu et répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix et de Gilles Bouleau, tous deux représentants des journaux télévisés des deux premières chaînes. Sous la réalisation de Jérôme Revon, cette interview a de quoi faire frissonner les citoyens. Cependant, le but du gouvernement reste la sécurité des Français en pleine crise sanitaire et il n'hésitera pas à prendre des mesures fermes...

Une fin à 20h45 maxIMUM !

Si Emmanuel Macron est réputé pour être un homme bavard, il ne pourra pas s'éterniser lors de son discours puisque TF1 a imposé une condition à l'Elysée à laquelle la première chaîne ne dérogera pas. Dès 20h45, le coup de sifflet du match Croatie-France va retentir et la chaîne télévisée ne souhaite pas que l'intervention du président de la République empiète sur cette rencontre sportive. Le chef de l'État aura donc 50 minutes top chrono pour être clair et répondre à toutes les interrogations. Comme l'a précisé le Parisien : "La chaîne a fait savoir a l'Elysée qu'il n'était pas question de mordre sur le match". Emmanuel Macron n'aura donc pas une minute de plus, mais d'après Le Monde, cette interview durera quarante-cinq minutes montre en main.

Par Solène Sab