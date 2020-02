Emmanuel Macron recadre sévèrement un étudiant au Salon de l'Agriculture

Comme chaque année, le président de la République inaugure le Salon de l'Agriculture. Pour la troisième fois consécutive, c'était au tour d'Emmanuel Macron d'avoir cet honneur. Ce samedi 22 février, le mari de Brigitte Macron s'est donc rendu à Porte de Versailles afin de rencontrer des agriculteurs, déguster des produits locaux et découvrir de nouveaux procédés. Ce marathon, qui aura duré près de treize heures, ne s'est pas déroulé sans faille. Lors de ses sorties, le président de la République est parfois contraint de remettre certaines personnes à leur place et c'est exactement ce qu'il s'est produit avec un étudiant lors de son déplacement au Salon de l'Agriculture. Le jeune homme lui a fait une remarque qui n'était pas du tout au goût d'Emmanuel Macron, qui a récemment été évacué d'un théâtre, et il s'est empressé de le tacler...

"ALORS AVANT DE PARLER, ALLEZ TRAVAILLER UN PETIT PEU"

Cette séquence a été diffusée par BFM TV ce dimanche 23 février et n'est pas passée inaperçue. En effet, un étudiant a interpellé le président de la République et lui a fait part de son mécontentement concernant sa qualité de vie. Il lui a également reproché d'avoir baissé les APL de 5 euros, ce qui a agacé le mari de Brigitte Macron. Il lui a alors demandé quel était le montant de sa sécurité sociale étudiante il y a plusieurs années. Le jeune homme a simplement répondu un "Je ne sais pas" et Emmanuel Macron a donc enchainé sèchement : " D'accord... Mais ok... Combien je vous ai fait économiser ? Alors avant de parler, allez travailler un petit peu et venez me revoir. On vous aide et j'ai baissé la sécurité sociale étudiante de 100€ par an alors ne venez pas me mettre les 5€ en face. Vous voyez bien qu'à force de dire tout et n'importe quoi, ça ne marche pas.". Un tacle qui ne manquera pas de faire réagir !

Par Solène Sab