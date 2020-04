Emmanuel Macron rend visite à Didier Raoult : le rôle qu’a joué Brigitte Macron

Décrié autant qu’adulé, le professeur Didier Raoult connaît une notoriété toute neuve depuis le début de la crise sanitaire. L’infectiologue installé à Marseille prône l’usage de la chloroquine dans la lutte contre le coronavirus. Le médecin mène actuellement des travaux dans son institut marseillais qui se révèlent plutôt concluant selon lui. Mais la généralisation de la chloroquine est loin d’être actée, une partie des médecins français s’opposant au professeur Didier Raoult et le gouvernement n'autorisant l'usage de ce médicament que pour les cas les plus graves de Covid-19. Jeudi, le médecin a toutefois reçu une visite de taille : celle d’Emmanuel Macron. Selon le chef du service politique d’Europe 1, Michaël Darmon, c’est Brigitte Macron qui serait derrière cette rencontre. La Première dame, présidente de la Fondation de Paris "Hôpitaux de France" aurait pris cette décision après avoir conversé plusieurs fois avec Philippe Douste Blazy, médecin, ancien ministre de la Santé et fervent défenseur du professeur Raoult. Il est d’ailleurs à l’origine d’une pétition pour assouplir l’usage de la chloroquine qui a récolté presque 400 000 signatures en quelques jours.

Emmanuel Macron pour ou contre la chloroquine ?

Toujours selon Europe 1, Brigitte Macron a également écouté l’opinion publique qui soutient Didier Raoult. "Le président ne doit pas donner le sentiment d’étouffer un espoir pour les Français. Vous savez que Brigitte Macron est une fine politique, elle a compris que ce serait une grave erreur de snober l'épidémiologiste", indique ainsi Michaël Darmon sur Europe 1. Toujours selon le journaliste politique, l’Élysée indique que la Première dame n’est pas intervenue dans la préparation de cette rencontre. Peu d’informations sur les échanges entre les deux hommes ont fuité, tout juste sait-on qu’Emmanuel Macron n’est "ni pour", "ni contre" la généralisation de l’usage de la chloroquine selon le professeur Raoult.

Par Ambre L