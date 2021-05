Emmanuel Macron : Sa vidéo avec Mcfly et Carlito fait polémique

Emmanuel Macron cherche à interpeller les jeunes. Pour cela, il avait lancé un défi aux deux célèbres Youtubeurs, Mcfly et Carlito, afin de sensibiliser leur communauté aux gestes barrières en pleine pandémie de coronavirus. Si leur vidéo atteignait les 10 millions de vues, le président avait assuré qu'il laisserait le duo tourner une séquence à l'Élysée. Le contenu des deux amis a été visionné plus de 15 millions de fois... Ainsi, chose promise, chose due ! David Carlier et Raphaël Coscas se sont rendus dans ce lieu emblématique de la Capitale et ont eux aussi voulu lancer un challenge à Emmanuel Macron. Le chef de l'État a participé à un concours d'anecdotes avec ses invités et la vidéo a été partagée ce dimanche 23 mai sur le compte Youtube de Mcfly et Carlito.

"Honte pour la France"

En une journée, la vidéo a récolté quasiment huit millions de vues et a été relayée dans tous les médias. Une chose est sûre, c'est que ce contenu a fait grand bruit et a provoqué de vives polémiques sur les réseaux sociaux. Le hashtag, avec une faute, "#macflyetcarlito" se retrouve même en Top Tweets France, ce lundi 24 mai. "D'un point de vue étique ça pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce la place d'un chef d'état ?", s'est interrogé un internaute pendant qu'un autre a pointé du doigt : "Les Gens Z qui défendent la vidéo de #macflyetcarlito ça se voit qu'ils ne paient pas d’impôts encore." Quelques abonnés ont également tenu à rappeler que cette "collaboration improbable" aura une suite. "Ce qui me gêne le plus dans l'histoire de la vidéo Macron avec #macflyetcarlito, c'est que le gag aura une suite... le 14 juillet". Quelques abonnés de Twitter vont même encore plus loin en qualifiant cette séquence de "Honte pour la France", ainsi qu'un moyen de "ridiculiser la fonction présidentielle". Ce trio se retrouvera le 14 juillet et n'a pas fini de faire parler de lui.

Ce n'est pas un échec de com' quoi que je ne suis pas certain que les jeunes soient cons au point de voter pour un guignol. Par contre, d'un point de vue étique ça pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce la place d'un chef d'état ? #mcflyetcarlito #macflyetcarlito — Romuald&PJ (@pjblanchon) May 24, 2021

Ce qui me gêne le plus dans l'histoire de la video Macron avec #macflyetcarlito, c'est que le gag aura une suite... le 14 juillet — Neox (@NeoxSp) May 24, 2021

Les Gen Z qui défendent la video de #macflyetcarlito ça se voit ils paient pas d’impôts encore — Gabrielle Fraser (@VilnetAmbre) May 24, 2021

Non content de s’être essuyé les pieds sur la culture française , sur les Français , et sur l’histoire de France , voilà qu’il ridiculise la fonction présidentielle . #cecinestpasuntrucage #Macron #macflyetcarlito pic.twitter.com/FLTZLljj0N — Charles Le Conseiller (@ConseillerG) May 23, 2021

Donc, le Président de la République propose, à titre « gage », à #Macflyetcarlito de prendre place dans un alpha jet de la patrouille de France.

C’est l’@Armee_de_lair qui doit être contente de servir ainsi les besoins d’une opération de communication personnelle. — h2brgrd (@h2brgrd) May 23, 2021

oui je suis très énervée car ce qui se passe est inédit et très très grave. la politique n'est pas qu'une affaire de com, et encore MOINS censée être "cool". son instrumentalisation permanente par des "non initiés" commence vrm à être dangereuse — wineup (@wineup13) May 24, 2021

Par Solène Sab