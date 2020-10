Emmanuel Macron : son drôle de conseil à un conducteur qui n’a pas le permis

Emmanuel Macron a le sens de la formule. Si ses petites phrases tranchantes lancées aux Français croisés lors de ses sorties officielles en ont déjà agacé plus d’un, le président ne manque pourtant pas d’humour… et il le prouve. Après avoir invité un jeune homme en recherche d’emploi à "traverser la rue" pour trouver du travail, le compagnon de Brigitte Macron a préféré joué la carte de la plaisanterie ce mercredi 7 octobre.

Attendu Tende (Alpes-Maritimes), l’une des communes les plus touchées la tempête Alex, le président de la République a échangé avec des pompiers et des bénévoles de la Croix-Rouge qu’il a tenu a remercier personnellement pour leur investissement. L’occasion pour lui de rencontrer des sinistrés et d’échanger quelques mots. Malgré la gravité de la situation, certains tentent au mieux de garder le sourire à l’instar du chef de l’État qui a lancé à un conducteur de camion : "Ça va Che Guevara ?", en référence au portrait du révolutionnaire cubain collé sur le véhicule.

La réaction surprenante d'Emmanuel Macron

Mais c’était sans compter sur la réaction du conducteur à l’accent chantant qui lui a fait une petite révélation très surprenante. "Je disais, ils sont venus me réquisitionner et tout. Mais je n’ai plus de permis, alors je fais quoi ?" Une confidence qui a beaucoup amusé Emmanuel Macron. "On a besoin de l’engin pour une situation extrême", a tenté de défendre le conducteur. Étranglant un fou rire derrière son masque de protection, il a répondu à celui qui lui a demandé de "trouver la solution" : "Vous ne dites rien, hein ! Vous vous démerdez".

Par C.F.