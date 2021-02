Emmanuel Macron : son étonnant défi lancé à Mcfly et Carlito

C'est une demande inattendue qu'ont reçu McFly et Carlito. Ce vendredi 19 février, les YouTubeurs ont dévoilé sur leur chaîne qu’Emmanuel Macron leur a lancé un défi. Afin de s'adresser aux plus jeunes et sensibiliser au respect des gestes-barrière, le président de la République s'est tourné vers les vidéastes pour leur demander de réaliser une vidéo à ce sujet. Si la vidéo atteint les 10 millions de vues, Emmanuel Macron a accepté de les laisser tourner à l'Elysée et pourra participer à un concours d'anecdotes avec le duo. "On s’est dit : ‘Ok, si on doit le faire, on doit être totalement libre’… et c’est le cas !", ont assuré McFly et Carlito à propos de cette surprenante collaboration. Mais les réactions n'ont pas été aussi enthousiastes.

"On ne souhaite pas faire la politique"

Sur Twitter, de nombreux internautes se sont divisés autour de ce projet insolite. Certains ont déploré qu’Emmanuel Macron s'associe avec McFly et Carlito aux plus de 6,2 millions d'abonnés sur YouTube, pour faire passer des messages politiques. "McFly et Carlito qui font de la com’ pour Macron, j’espère que c’est une blague", "Macron il donne zéro nouvelle, mais il donne des défis à McFly et Carlito", "Évidemment que c’est politique, évidemment que c’est malin, y’a les élections dans un an… Et en même temps…", ont-ils commenté tandis que d'autres ont défendu les deux YouTubeurs. Conscients qu'il "y a de la stratégie derrière, avec des élections dans un an", Mcfly et Carlito ont assuré : "On ne souhaite pas faire la politique, évidemment on n’en a jamais fait dans nos vidéos, c’est pas votre volonté, c’est pas notre mission…". Les revenus générés par la vidéo à découvrir ce dimanche 21 février, seront reversés à une association qui vient en aide aux étudiants.

Par Marie Merlet