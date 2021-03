Emmanuel Macron, un "dictateur" : Jean-Marie Bigard réagit à la suspension du vaccin Astrazeneca

Connu pour son franc-parler, Jean-Marie Bigard n’a de cesse de donner son avis sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 par le gouvernement français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’humoriste n’y va pas de main morte avec Emmanuel Macron. Ce lundi 15 mars 2021, le mari de Lola Marois a lâché dans une vidéo postée sur son compte Twitter : "Bonjour à tous, bonjour les amis, message au dictateur, notre dictateur Emmanuel Macron ! Emmanuel Macron, le dictateur de mes cou*lles". Je rajoute 'de mes cou*lles', c’est ma petite touche personnelle parce que comme ça, on va peut-être lui montrer la vidéo. L’algorithme de Facebook va peut-être me couper en rondelles, c’est peut-être ma dernière vidéo. Je serai certainement définitivement bloqué". Habitué à ce que ses vidéos soient bloquées sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Bigard a eu la bonne surprise de découvrir ce mardi que sa dernière vidéo dans laquelle il traite Emmanuel Macron de "dictateur" est toujours en ligne.

Jean-Marie Bigard s’attaque à Olivier Véran

Dans une nouvelle vidéo postée ce mardi matin, Jean-Marie Bigard l’explique ainsi : "Hier, il est 8H, je fais ma petite vidéo que vous avez vu (…) J’incite carrément les gens à ne pas se faire vacciner. Moi je ne me ferai pas vacciner et n’y allez pas non plus. Normalement, c’était ma dernière vidéo puisque les algorithmes sanctionnent la désinformation. Donc là, je ne sais pas ce qui s’est passé. Les algorithmes ont dû discuter entre eux : ‘Raymond, pourquoi on n’a pas coupé Bigard ? Normalement on le coupe tout le temps’. Il dit : ‘Oui mais là, ce n’est pas une fausse information qu’il nous a donnée. Toute l’Europe arrête le vaccin Astrazeneca. Ils arrêtent de vacciner. Donc ce qu’il a dit était vrai’. L’humoriste fait ensuite mine d’être menacé par des "points rouges". "J’avais prévu d’acheter une baguette de pain mais je ne vais peut-être pas y aller", plaisante-t-il. Jean-Marie Bigard conclut sa vidéo en s’attaquant au ministre de la Santé Olivier Véran par une pointe d’ironie : "Olivier Véran, vous connaissez l’affection que je porte au ministre de la Santé et toute la confiance qu’on peut lui accorder". Une vidéo qui fait encore beaucoup réagir les internautes.

Merde. Je crois que j’ai bien foutu le bordel en Europe pic.twitter.com/HRtjANHuA8 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) March 16, 2021

Par Matilde A.