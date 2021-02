Emmanuel Macron, un traître ? Najat Vallaud-Belkacem revient sur ses propos (Exclu vidéo)

Najat Vallaud-Belkacem est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la femme politique de 43 ans a abordé différents sujets, notamment ses débuts en politique. "L'un de mes jobs étudiants a été d'être assistante parlementaire auprès d'une députée, à l'Assemblée nationale (...) auprès de laquelle j'ai quand même découvert ce que c'était le monde politique. Je me souviens d'ailleurs avoir quitté cette expérience en me disant : 'Mais mon Dieu, c'est tellement dur'", raconte-t-elle.

Et de poursuivre : "Etre une femme à l'Assemblée, rien n'était évident, votre voix paraissait toujours moins importante que celles des hommes, il fallait se battre sur tout. Techniquement, c'était très laborieux pour faire adopter le moindre amendement. Vous vous en preniez plein la tête, toutes vos soirées étaient prises".

Un "manque de sincérité"

Dans ce même entretien, Najat Vallaud-Belkacem a accepté de revenir sur les propos qu'elle a tenus début janvier sur Emmanuel Macron dans l'émission "Ça fait du bien" animée par Anne Roumanoff sur Europe 1. Elle avait expliqué être récemment retombée sur des messages qu'elle avait envoyés à François Hollande, alors président de la République, dans lesquels elle l'avertissait du fait qu'Emmanuel Macron risquait de le trahir. Pour elle, ce dernier a "vraiment trahi", et ce de "façon évidente", dit-elle face à Evelyne Thomas. Pour étayer ses propos, elle cite un exemple.

"Il fut une époque où j'ai été en charge de la politique de la ville et de la jeunesse (...) J'étais irritée par le fait que notre banque publique d'investissement n'aide pas suffisamment les petites entreprises installées dans les quartiers prioritaires. J'avais plein de témoignages, de gens qui essayaient d'ouvrir et qui n'arrivaient pas à obtenir les crédits dont ils avaient besoin. Je me souviens être allée voir Emmanuel Macron en tant que ministre de l'Economie qui avait la tutelle sur cette banque publique d'investissement, et de lui avoir parlé de ça à plusieurs reprises (...) et de sa réponse qui ressemblait aux réponses qu'il donnait absolument à tout le monde sur tous les sujets : 'Mais oui bien sûr, c'est très important'", dit-elle. Et de poursuivre : "Il n'a rien fait, mais, quelques mois plus tard, lorsqu'il décide de lancer son mouvement en Marche et qu'il s'en explique dans sa première interview presse, l'un de ses arguments c'est de dire : 'Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord avec le gouvernement dans lequel je suis. Par exemple je pense que nous avons raté le rendez-vous avec les banlieues, dans la mesure où à force de n'être que dans l'assistanat, nous n'avons jamais soutenu les petits entrepreneurs des quartiers". Ce qu'elle lui reproche : son "manque de sincérité" et "le fait de n'avoir rien fait quand il en avait la possibilité".

Par Non Stop People TV